Врач рассказал, какой вид чая опасен для здоровья

Чай с сахаром может быть крайне вреден для здоровья, если употреблять его в излишнем количестве. У человека могут возникнуть проблемы с обменом веществ и с зубами. Таким мнением поделилась врач-диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

«Чай с сахаром повышает уровень глюкозы в крови, человек чувствует прилив жизненных сил. Можно выпить такой чай перед серьезным выступлением или экзаменом», — отметила специалист.

Врач предупредила о том, что эффект бодрости от чая с сахаром будет непродолжительным.

Соломатина рассказала также, что из-за того, что вкус сахара в чае ощущается не очень ярко, многие употребляют слишком много этого продукта, что чревато серьезными проблемами со здоровьем. Особенный риск такой напиток несет для людей, которые страдают от сахарного диабета, передали «Дни.ру».

«Колебания сахара особенно вредны для тех, у кого диагностированы преддиабетическое состояние или диабет. Неприятным последствием могут быть лишний вес или кариес: чай содержит вещества, защищающие зубы от разрушения, но сахар это все нивелирует. Многие патогены тоже „любят“ сахар», — отметила диетолог.