Врач рассказала, какой продукт полезен для женского здоровья

Редька является крайне полезным продуктом для здоровья человека. Однако больше всего пользы из этого корнеплода смогут получить женщины. Таким мнением поделилась нутрициолог Анна Дробышева. Об этом сообщили РИА «Новости».

Специалист подчеркнула, что в редьке содержится множество антибактериальных свойств. Ее следует употреблять в период заболеваний. Для женщин же этот продукт полезен тем, что способен сохранить молодость и красоту. Однако употреблять его не стоит беременным женщинам из-за обилия эфирных масел, которые повышают тонус матки. Об этом сообщили Nation News.

«Редька — прекрасный продукт для женщин. Нормализует гормональный фон, снижает болевые ощущения во время критических дней, замедляет старение кожных покровов», — рассказала Дробышева.

Мужчинам же этот корнеплод поможет повысить тестостерон, а также снять воспаление простаты. Лучше всего добавлять редьку в салаты, сдобренные оливковым маслом и соком лимона.