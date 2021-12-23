Врач рассказала, какие продукты вызывают вздутие живота

Определенные продукты способны вызвать брожение в желудке и, как следствие, вздутие живота. Таким мнением поделилась диетолог Светлана Фус. Об этом сообщило РИА «Новости».

Среди продуктов, которые могут вызвать подобные неприятные последствия — молочные продукты, грибы и сахар. Кроме того, в этот список входит еда, которая содержит избыток крахмала. К ней относятся каши, кукуруза, хлеб, рис. Также вздутие живота провоцирует входящая в состав сырых овощей клетчатка, передали Nation News.

«Вздутие также часто встречается у людей с низкой физической активностью, которые употребляют пищу нерегулярно», — отметил диетолог.

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