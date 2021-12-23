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    23 декабря 2021, 14:07

    Врач рассказала, какие продукты вызывают вздутие живота

    Диетолог Фус заявила, что молочные продукты и грибы вызывают метеоризм

    Арина Бобкова

    Определенные продукты способны вызвать брожение в желудке и, как следствие, вздутие живота. Таким мнением поделилась диетолог Светлана Фус. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Врач рассказала, какие продукты вызывают вздутие живота

    Среди продуктов, которые могут вызвать подобные неприятные последствия — молочные продукты, грибы и сахар. Кроме того, в этот список входит еда, которая содержит избыток крахмала. К ней относятся каши, кукуруза, хлеб, рис. Также вздутие живота провоцирует входящая в состав сырых овощей клетчатка, передали Nation News.

    «Вздутие также часто встречается у людей с низкой физической активностью, которые употребляют пищу нерегулярно», — отметил диетолог.

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