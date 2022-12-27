27 декабря 2022, 11:33
Врач рассказала, какие продукты восполнят дефицит полезных бактерий при приеме антибиотиков
Ферментированные продукты поддержат организм при употреблении антибиотиков
Многие антибиотики негативно воздействуют на работу желудочно-кишечного тракта. Восполнить нехватку полезных бактерий на фоне приема таких сильнодействующих препаратов помогут некоторые продукты, рассказала гастроэнтеролог Юлия Алексеева в интервью «Москве 24».
По словам специалиста, продукты с содержанием необходимых организму пребиотиков и пробиотиков помогут избежать неприятных последствий. Так, при приеме антибиотиков рекомендуется побольше есть соленых огурцов и квашеной капусты. Пробиотики также содержатся во многих кисломолочных продуктах.
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Однако молочная продукция может снизить всасываемость сильнодействующего препарата, в таком случае необходимо соблюдать временные промежутки.
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Пребиотики содержатся в орехах, бобовых и цельнозерновом хлебе.
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