Врач рассказала, какие продукты стоит есть для укрепления кишечника

Человеку стоит употреблять бобовые и ягоды, так как эти продукты положительно сказываются на здоровье кишечника. Таким мнением поделилась кулинарный диетолог Лора Али. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Eat This Not That.

Специалист подчеркнула, что благодаря входящей в их состав клетчатке значительно снижаются воспаления в желудочно-кишечном тракте. Такие вещества являются пребиотиками и улучшают процессы пищеварение.

Ягоды также являются источником антиоксидантов и витамина C. По мнению доктора медицинских наук Мари Рагглс, крайне полезны для здоровья также ферментированные продукты. Стоит отдать предпочтение цельномолочным продуктам, мисо или ферментированным овощам. К примеру, подойдет квашенная капуста.

«Вы должны включать в свой рацион одну ферментированную пищу каждый день, это может быть простой цельномолочный йогурт, мисо или ферментированные овощи, такие как настоящая квашеная капуста», — заявила она.