Врач рассказала, какие продукты способны продлить молодость

Некоторые продукты способны продлить молодость, а также улучшить качество жизни. Российский диетолог Татьяна Букина рассказала, какой едой стоит разнообразить свой рацион. Об этом сообщила Рrаvdа.Ru.

Специалист подчеркнула, что на данный момент не существует долгосрочных научных исследований, которые доказали бы, что диеты обеспечивают долголетие. Однако стоит ориентироваться на рекомендациях различных диетологических ассоциаций, передали Nation News.

По словам медиков, лучше всего отдавать предпочтение средиземноморской диете. Она включает в себя обилие овощей с растительными маслами и приправами. Также диетологи советуют есть рыбу и морепродукты три-четыре раза в неделю.