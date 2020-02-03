Врач рассказала, какие продукты повышают иммунитет

Зимой нужно уделять повышенное внимание своему питанию. Ведь неправильный рацион может отрицательно повлиять на здоровье. Диетолог Ева-Мария фон Брух дала советы, что лучше есть в это время года.

По ее словам, недоедание ослабляет иммунную систему и повышает риск подхватить инфекцию. Но высокое потребление жиров и лишний вес также снижают защитные функции организма и иммунитет. Об этом фон Брух рассказала «Российской газете». Доктор рекомендовала включить в свой рацион шесть продуктов. Среди них — картофель, капуста и шпинат.

В это время года немецкий врач посоветовала есть морковь. В нее входят каротиноиды, оказывающие антиоксидантное действие и поддерживающие иммунную систему. Лучший вариант второго блюда — это рыба. А во время перекусов фон Брух рекомендовала есть семена и орехи. Они содержат много питательных веществ: витамин Е, медь и селен.

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