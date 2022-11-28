28 ноября 2022, 16:14
Врач рассказала, какие продукты помогут восполнить дефицит витамина В
Врач Оксана Булгакова: больше всего витамина В содержится в рыбе и красном мясе
Дефицит витамина В сопровождается потерей памяти, слабостью в мышцах и выпадением волос. Врач Оксана Булгакова рассказала News.ru о продуктах с большим содержанием этого витамина.
По словам врача, людям с дефицитом витаминов группы В необходимо есть рис, красное мясо, рыбу, зелень, яйца, молоко. Полезные свойства в этих продуктах способны поддержать работу нервной системы для эффективной борьбы со стрессом.
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Кроме того, частые головокружения и покалывания в конечностях также связаны с недостатком данного витамина.
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