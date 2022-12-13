Здоровье 13 декабря 2022, 13:28 Врач рассказала, какие продукты подойдут для ночных перекусов Врач Нурия Дианова: употребление овощей на ночь не принесет вреда здоровью freepik

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В современном и бешеном ритме жизни мы не всегда успеваем следить за распорядком своего питания, из-за чего приходится прибегать к ночным перекусам. О безвредной для них еде рассказала врач Нурия Дианова, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, чувство голода в ночное время суток может возникнуть из-за недоедания в течение дня и несбалансированных диет. В таких случаях на ночь есть можно, однако стоит выбирать определенные продукты — отлично подойдут овощи и фрукты в небольших количествах.

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Отмечается, что большинство людей любят употреблять на ночь мучное. Дианова посоветовала исключить из вечернего рациона мясо, жареную пищу и сырокопченые продукты.

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Также врач настоятельно рекомендует избегать ночных перекусов людям с сахарным диабетом и язвенными болезнями.