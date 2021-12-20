Врач рассказала, какие патологии могут спровоцировать смерть среди молодых людей

Врач-терапевт, кардиолог Татьяна Шалыгина рассказала, какие патологии могут спровоцировать смертность среди молодых. По ее словам, к таким недугам относятся разрыв аневризмы, отрыв тромба и центральное сонное апноэ. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

Специалист подчеркнула, что сонное апноэ провоцирует остановку дыхания из-за того, что количество импульсов в центральной нервной системе снижается. Такие импульсы стимулируют дыхательную мускулатуру человека. О таком состоянии может свидетельствовать проблемы со сном и усталость на протяжении дня, передала «Газета.ru».

Расслойка аневризмы аорты может свидетельствовать о сердечной недостаточности. Помимо этого могут возникнуть обмороки и нарушения мозгового кровообращения.

Также вызывать смерть у молодых людей может и внезапный отрыв тромба. Кроме того, фактором риска являются генетические болезни, например, гипертрофическая кардиомиопатия и несколько видов аритмии.