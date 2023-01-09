Здоровье 09 января 2023, 18:56 Врач рассказала, какие осложнения может повлечь за собой фарингит Фарингит может спровоцировать заболевания сердца

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Воспаление слизистой задней стенки глотки грозит серьезными осложнениями, если вовремя не взяться за лечение. Подробнее об этом рассказала врач-оториноларинголог Александра Найденова в беседе с Life.

По словам специалиста, вирусное течение фарингита проходит в течение недели. Однако бактериальный фарингит может привести к более серьезным осложнениям и спровоцировать затруднения дыхания.

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Также болезнь может привести к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, подчеркнула врач.

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