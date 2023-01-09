09 января 2023, 18:56
Врач рассказала, какие осложнения может повлечь за собой фарингит
Фарингит может спровоцировать заболевания сердца
Воспаление слизистой задней стенки глотки грозит серьезными осложнениями, если вовремя не взяться за лечение. Подробнее об этом рассказала врач-оториноларинголог Александра Найденова в беседе с Life.
По словам специалиста, вирусное течение фарингита проходит в течение недели. Однако бактериальный фарингит может привести к более серьезным осложнениям и спровоцировать затруднения дыхания.
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Также болезнь может привести к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, подчеркнула врач.
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