Здоровье 12 декабря 2022, 10:47 Врач рассказала, какая еда вредна для работы сердца Врач Маргарита Королева: не стоит есть маринованные огурцы при болезнях сердца Unsplash

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Людям с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы рекомендуется придерживаться некоторых правил при приеме пищи. Об этом рассказала врач-терапевт Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24».

По мнению специалиста, при заболеваниях сердца нужно исключить из рациона соленую, жареную и сладкую пищу. Так, например, маринованные огурцы и грибы способны удерживать жидкость в организме, тем самым повышая давление. Также рекомендуется поменьше употреблять квашенной капусты и красной икры.

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Нагрузку на работу сердца оказывают сладости, сосиски и колбасы. Эти продукты могут поспособствовать появлению атеросклероза из-за большого содержания в них трансжиров.

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Людям с проблемами с сердцем врач порекомендовала готовить мясо и рыбу на пару.