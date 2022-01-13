Врач рассказала, какая еда способна поднять настроение

На психологическое состояние может влиять еда. Некоторые продукты способны поднять настроение. Таким мнением поделилась диетолог Светлана Фус. Об этом сообщили Nation News.

По словам специалиста, питание стоит разнообразить жирной морской рыбой, а также орехами. Эти продукты обладают большим количеством полезных веществ. Например, рыба богата полиненасыщенными жирами омега-3. Они способны бороться с депрессией, а также помогают справиться с приступами тревоги.

Лучше всего есть рыбу дважды в неделю. Стоит обратить внимание на анчоусы, сардины, сельдь и лосось.

Орехи также помогают бороться с плохим настроением. Грецкие орехи наиболее богаты веществами, которые успокаивают нервные клетки. Также они способны привести в норму артериальное давление.

Ранее диетолог Сьюзи Сойер рассказала о целебных свойствах бузины. По словам эксперта, эта ягода продлевает жизнь и может помочь в лечении респираторных заболеваний.