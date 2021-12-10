Врач рассказала, как ухаживать за кожей зимой

Зимой состояние кожи может значительно ухудшаться из-за холода. Чтобы этого не произошло, косметолог Виктория Грибель посоветовала следовать определенным правилам. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист заявила, что в зимний период лучше отказаться от скраба. Вместо него стоит использовать гоммаж. Также стоит отказаться от средств для ухода, в которых находится вазелин или парафин.

«Советую в том числе изменить средства и для глубокого очищения, отшелушивание должно быть, но более мягкими средствами: например, вместо скраба — гоммаж, чтобы избежать раздражения», — отметила специалист.

Зимой необходимо использовать сыворотки и кремы с содержанием витамина С. Такие средства укрепят и осветлят кожу. Кроме того, зимой лучше увлажнять кожу средствами с содержанием масла ши, авокадо и витамина Е, передали NEWS.ru.

«Питание зимой должно включать в себя продукты, богатые правильными жирами, — орехи, семечки, рыба, масла, продукты с омега-3. Пейте достаточное количество воды из расчета 30 миллилитров на один килограмм массы тела», — рассказала косметолог.