Врач рассказала, как спасти кожу от мороза

Зимой кожа особенно страдает от воздействия низких температур. Косметолог Елена Ломанова дала советы о том, как можно защитить ее в период холодов. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Зимой кожа лица и рук начинает сохнуть, портиться и терять эластичность. Важно правильно ухаживать за ней в этот период времени, а также уделять внимание своему рациону.

Перед тем, как выйти на улицу, стоит обязательно нанести питательный крем. При этом лучше воздержаться от использования увлажняющих средств и сывороток. Высокий процент воды в этих веществах лишь усилит обветривание кожи. Губы же можно защитить специальным бальзамом, передали Nation News.

Кроме того, еда также оказывает большое влияние на состояние кожи. Лучше всего увеличить количество продуктов, в которых содержится большое количество «правильных» жиров. К таким продуктам относятся авокадо, оливковое масло и орехи. Число витаминов же можно увеличить с помощью зелени и травяным настоек.