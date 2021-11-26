Врач рассказала, как сохранить полезные свойства гречки при варке

Врач-диетолог Светлана Фус рассказала, как сохранить пользу гречки при варке. Об этом написала «Российская газета».

При варке вода вбирает в себя большое количество полезных веществ из гречки. Поэтому необходимо точно рассчитать ее количество, чтобы не пришлось выливать лишнее. Оптимальной будет пропорция 1:2,5 (одна часть гречки и 2,5 части воды).

Чтобы принести максимальную пользу организму, гречку лучше есть с яйцом, творогом, рыбой или мясом птицы, добавил сайт «Русская планета».