Здоровье 27 апреля 2023, 18:18 Врач рассказала, как сохранить молодость после 30 лет Диетолог Ахуньянова: жировые отложения всегда визуально прибавляют лишние годы

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Известный диетолог Регина Ахуньянова в своем Telegram-канале рассказала, как сохранить молодость после 30 лет. В первую очередь, она порекомендовала избавиться от лишних килограммов.

Специалист отметила, что жировые отложения визуально прибавляют лишние годы. Каждодневный рацион должен преимущественно состоять из свежих овощей и фруктов, написало utro.ru.

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Женщинам диетолог посоветовала особенно следить за гормональным фоном. Если есть нехватка каких-то витаминов, следует добавить их в свой рацион. Также она порекомендовала уделять внимание спорту не менее 150 минут в день. Физическая активность, по словам Ахуньяновой, и есть залог молодости и долголетия.