Врач рассказала, как снять боль в суставах

Врач клинической лабораторной диагностики Любовь Дупленко рассказала, с чем может быть связана боль в суставах и как эффективно от нее избавиться. Об этом написала Pravda.Ru.

По словам специалиста, избыточный вес является существенным фактором возникновения боли в суставе. Лишние килограммы способны увеличить нагрузку даже во время обычной ходьбы.

Еще одним фактором риска является отсутствие мышечной гибкости и некоторые виды спорта. Например, горные лыжи, баскетбольные прыжки и повороты, а также повторяющиеся удары по коленям во время бега трусцой.

Облегчить или предотвратить боль чаще всего можно в домашних условиях. Здесь на помощь придут обезболивающие и противовоспалительные таблетки, мази, гели с комплексным действием. Кроме того, освободив сустав от нагрузки и дав ему отдых в течение нескольких дней, можно избавиться от боли.

Еще одним действенным методом унять боль является охлаждение. По словам специалиста, необходимо приложить к суставу пакет со льдом, обернутый в тонкое полотенце, чтобы не повредить кожу. Холод снижает боль и воспаление, однако его нельзя использовать более 20 минут. В некоторых ситуациях используется компрессионная повязка, чтобы предотвратить скапливание жидкости в суставе.

Итоговое решение по лечению может принимать только врач на основе проведенной диагностики, заключила Дупленко.