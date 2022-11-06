Врач рассказала, как профессиональное выгорание приводит к депрессии | 360°

Здоровье 06 ноября 2022, 08:33 Врач рассказала, как профессиональное выгорание приводит к депрессии Врач-эксперт Горина: выгорание на работе приводит к депрессии и снижению иммунитета Unsplash

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Выгорание на работе приводит к депрессии, обострению хронических заболеваний, патологиям ЖКТ, снижению иммунитета и частым ОРВИ. Об этом RT рассказала врач общей практики, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Елена Горина.

По словам специалиста, когда человек находится постоянно испытывает стресс на работе, это приводит к выгоранию. Этот синдром внесен в МКБ-11.

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«Многие до сих пор недооценивают опасность выгорания на работе или даже относятся к этой проблеме скептически. Однако врачи на международном уровне признали выгорание синдромом, который угрожает здоровью — не только психическому, но и физическому», — заявила Горина.

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Синдромы профессионального выгорания — истощение, желание отстраниться от работы, негативизм или даже цинизм по отношению к ней, чувство бессмысленности. Раньше к группе риска относили педагогов, медицинских и социальных работников, сейчас список значительно расширился.

Сигналы начинающегося выгорания — постоянная усталость, бессонница, снижения аппетита и частые головные боли. В таком состоянии также усиливается зависимость от сигарет и алкоголя.

Ранее врач-кардиолог предупредил, что если пить пиво каждый день, то это может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой. По его словам, дело может закончиться внезапной смертью.