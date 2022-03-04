Врач рассказала, как правильно лечить кашель при «омикроне»

В случае заражения штаммом «омикрон» не следует лечить кашель муколитическими средствами. Это связано с особенностями развития заболевания. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала врач-отоларинголог Ольга Мальченко.

Она отметила, что при «омикроне» кашель возникает на дальней стенке, у гортани. Кроме того, при заражении этим вариантом коронавируса происходит воспаление в верхних дыхательных путях.

«В итоге возникает раздражение слизистых оболочек, что также сказывается на нервных окончаниях», — сказала Мальченко.

Именно поэтому для возникающего при «омикроне» кашля нужно выписывать лекарственные средства, которые подавляют приступы, а также рекомендовать ингаляции. По словам врача, эти средства помогут смягчить и увлажнить слизистую.

Мальченко также добавила, что при «омикроне» кашель может наблюдаться у пациента до трех недель. Даже при отсутствии воспалительных процессов его рефлекторно могут провоцировать нервные окончания, указала отоларинголог.