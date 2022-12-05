Здоровье 05 декабря 2022, 18:15 Врач рассказала, как повысить уровень физической активности людям-инвалидам Врач Олеся Гундерчук: инвалидам необходимо ограничить время в положении лежа

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Для постоянной поддержки организма людям с ограничениями по здоровью необходимо регулярно заниматься лечебной физкультурой. Об этом врач Олеся Гундерчук рассказала сайту pravda-nn.ru.

По словам медика, людям с инвалидностью необходимо заниматься умеренными физическими нагрузками не менее 300 минут в неделю. Также поддержать здоровье помогут упражнения, направленные на укрепление мышц.

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Кроме того, врач посоветовала сократить время в положении сидя или лежа.

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