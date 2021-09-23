Врач рассказала, как подростку подготовиться к прививке

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала «360», нужно ли в подростковом возрасте особым образом готовиться к вакцинации. По ее словам, никаких существенных указаний на этот счет у медиков нет, однако некоторые моменты все же нужно учесть.

«Готовиться никак не надо. Главное — не иметь признаков ОРВИ. Он (подросток — прим. ред.) должен рассказать, болит ли горло, есть ли температура, насморк. Люди, у которых имеются хронические заболевания, должны сообщить о них врачу. Если в данный момент наблюдается обострение процесса, то с вакцинацией можно подождать», — отметила специалист.

Речь идет о прививке не только от коронавируса или гриппа, но и от других вирусов. Многие родители скептически относятся к этому процессу и всеми силами пытаются оградить ребенка от получения вакцины. Специалисты же уверяют, что ничего опасного в этом нет. По их словам, вовремя сделанная прививка убережет от тяжелого течения любой болезни.

Ранее сообщалось, что Центр имени Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков. По результатам экспертизы будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата.