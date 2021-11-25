Врач рассказала, как не набрать вес за зиму

Зимой многие чувствуют тягу к сладкому, а также к жирной и сытной пище, из-за чего по весне обнаруживают пару лишних килограммов. Нутрициолог Наталья Пилипенко рассказала Piter.TV, как нужно питаться в холодный период, чтобы не пришлось худеть к лету.

Рацион должен быть сбалансированным и содержать достаточное количество белков и полезных жиров. Полноценное питание поможет организму защититься от холода и избежать переедания.

«Белки (рыба, мясо, творог, кисломолочные продукты) дают нам сытость, хороший иммунитет (имунные клетки из белка), кислород в клетках (белок переносчик кислорода — гемоглобин), гормональное равновесие.Жиры обязательно должны быть в рационе. Нужны для сохранения тепла, для энергии. Выполняют важную функцию — теплорегуляцию. Холодной осенью и зимой они не дают нам замерзнуть. Главное, чтобы жиры были правильными. Потреблять их нужно и для нормального функционирования головного мозга, и для слаженной работы ЖКТ (хорошее пищеварение и работа желчного пузыря — в том числе)», — сказала специалист.

Постоянная тяга к сладкому или к фастфуду — верный признак того, что организм не получает достаточного количества полезных веществ.

«Так что, берите за правило: хочется сладкого — верный признак того, что чего-то не добираете. Что точно нужно исключить, так это сахар и простые углеводы, заменив их на сложные и добавив клетчатку. Злоупотребление сладким серьезно влияет на иммунитет, как на местный, так и на общий. А иммунитет зимой, да еще и в сложной эпидемиологической ситуации для нас крайне важен», — заключила Пилипенко.