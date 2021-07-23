Врач рассказала, как кондиционеры способствуют распространению коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что кондиционеры могут способствовать распространению коронавируса. Об этом написал сайт kp.ru.

Дело не в самих устройствах, а в том, что при работе кондиционера в помещении закрывают все окна. Если при этом там находится много людей, это может повлечь за собой распространение инфекции (если кто-то из присутствующих является носителем).

«Внутри помещения от человека подхватить вирус вполне реально. Особенно когда жарко и у вас включены кондиционеры. Тем более обычно в такой ситуации все окна-то закрыты, а то вы будете улицу охлаждать. В этом случае кондиционер только помогает лучшему распространению вируса», — пояснила врач.

Поэтому помещения, где находится группа людей (например, в офисе) даже при условии работающего кондиционера лучше иногда проветривать.