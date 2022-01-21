Врач рассказала, как избавиться от морщин самостоятельно

Морщины беспокоят многих людей. Тренер по омоложению, бьюти-нутрициолог Анна Кугук рассказала, как избавиться от них самостоятельно, передала «Вечерняя Москва».

«Сварите крепкий кофе, разлейте в формы и замораживайте. Летом используйте для ледяных кусочков клубничный или арбузный сок. Он великолепно подходит для покрова кожи и придает свежесть и тонус», — отметила эксперт.

Спустя 20 минут после процедуры необходимо умыться прохладной водой. Если же вы обладаете сухой кожей, то вместо арбузного сока и кусочков клубники можно использовать сок огурца, винограда или киви, а вместо кофе — простую воду. Кроме того, в огуречный сок можно добавить алоэ в измельченном виде. С помощью такого средства получится напитать сухую кожу и побороть шелушения.

Для нормальной кожи подойдет аналогичное средство из ромашки, шалфея, сушеного шиповника. Травы стоит заварить, а после остудить и заморозить жидкость.

Жирной коже подойдут кубики из сока или цедры цитрусовых. Сок можно смешать с зеленым чаем с мятой в пропорции один к трем или с талой водой.