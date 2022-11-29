Здоровье 29 ноября 2022, 14:46 Врач рассказала, как эффективно бороться с дерматитом Врач Натэла Гришина: правильное питание станет профилактикой дерматита

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Проявления атопического дерматита мешают комфортной жизни из-за непрекращающегося кожного зуда. Справиться с болячкой поможет правильное питание, рассказала врач Натэла Гришина в беседе с РИА ФАН.

Чаще всего дерматит начинает проявляться с раннего детства. Его отличной профилактикой является грудное вскармливание, так как содержащиеся в молоке компоненты способны повысить иммунитет ребенка. Также людям с кожными заболеваниями стоит обратить внимание на свой гардероб - рекомендуется носить вещи только из натуральных тканей.

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Отмечается, что при экземе очень важно правильное питание и влажная уборка помещения. Гипоаллергенные порошки также помогут в борьбе с проявлениями атопического дерматита.

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