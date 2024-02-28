Здоровье 28 февраля 2024, 18:52 Врач рассказала, как часто надо мыться Терапевт Чернышова рассказала, как часто надо мыться людям разных возрастов Freepik

Читать 360tv в

Терапевт Надежда Чернышова рассказала о том, как часто надо мыться. Рекомендации врач дала в интервью «Вечерней Москве».

Специалист уточнила, что детям с нормальной кожей вреда от ежедневного купания не будет, если использовать умеренное количество гигиенических средств. Но малышам с кожными проблемами или аллергией погружение в воду лучше ограничить и обязательно использовать защитные кремы.

Реклама

Взрослым самим нужно определять, как часто принимать душ, учитывая потребности организма. Однако важно избегать агрессивных средств, поскольку они могут навредить коже. Применение ухаживающих кремов и лосьонов остается на усмотрение человека.

Вытираться можно одним и тем же полотенцем в течение нескольких дней.

Другой специалист порекомендовал россиянам принимать душ три-четыре раза в неделю в вечернее время. По словам медика, так правильно с точки зрения здоровья.