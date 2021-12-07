Врач рассказала, как быстро снизить уровень холестерина в крови без лекарств

Высокий уровень холестерина может быть крайне вреден для здоровья человека. Доктор медицинских наук, звездный диетолог Марият Мухина в беседе с Nаtiоn Nеws посоветовала соблюдать особый режим питания, чтобы привести его уровень в норму.

Специалист подчеркнула, что это вещество не всегда является врагом для организма. Холестерин помогает в выработке гормонов, а также участвует во многих процессах. Однако не стоит превышать норму холестерина. Она составляет 350 граммов.

«Только липопротеиды низкой плотности являются вредными. Избытки холестерина уничтожаются с помощью спорта. Для этого в возрасте после 45 лет нужно делать силовые тренировки, заниматься йогой, пилатесом. Если соблюдать простые условия, то излишки холестерина будут уходить в ту энергию, которую тратит организм», — рассказала врач.

Помимо спорта, избавиться от лишнего холестерина можно с помощью правильного питания. Лучше всего избавиться в своем рационе от консервов и зажаренной в масле пищи, хлеба и сладостей. При этом 600-800 граммов питания должны занимать свежие овощи и фрукты.