Врач рассказала, как безопасно ходить в магазин

Во-первых, по ее словам, нужно ходить за покупками в небольшие магазины, где немного народу. Также врач считает, что перед выходом следует надеть маску, перчатки и шапку, чтобы защитить слизистые оболочки и волосы.

«Чтобы слишком долго не находиться в магазине, составьте список заранее и ориентируйтесь по нему», — советует Алексеева.

Также врач рекомендует оставить дома телефон и ограничиться банковской карточкой, которую потом следует продезинфицировать. Пакеты после возвращение лучше сразу выкинуть, а продукты в упаковках тоже продезинфицировать.