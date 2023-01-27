Здоровье 27 января 2023, 13:55 Врач рассказала, к каким последствиям может привести резкий поворот головы Врач Ирина Ярцева: резкий поворот шеи может привести к летальному исходу

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Резкие движения головы могут стать причиной серьезных последствий вплоть до летального исхода. Об этом сообщила врач-терапевт Ирина Ярцева Пятому каналу.

По словам специалиста, резкое движение может привести к опасному разрыву аорты. В группу риска таких серьезных последствий входят люди с сахарным диабетом, ожирением и малоподвижным образом жизни.

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Как сообщил сайт «Дни.ру» , чтобы избежать разрыва аорты, чаще обследоваться у врача стоит курильщикам.