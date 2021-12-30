Врач рассказала, что стоит положить в новогоднюю аптечку

Помимо постоянных лекарств, в аптечке должны быть препараты, подобранные с учетом длинных новогодних выходных. Об этом рассказала врач Татьяна Шаповаленко в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам специалиста, в домашней аптечке всегда должны иметься препараты для ЖКТ. Антациды и симетикон отлично помогают при изжоге, вздутии, диарее и боли в животе. Кроме того, во время праздников могут пригодиться нестероидные противовоспалительные и ацетилсалициловая кислота, написал «ФедералПресс».

Как сообщила Шаповаленко, с обилием еды и спиртных напитков в новогоднюю ночь поможет справиться янтарная кислота. Однако ее необходимо пить незадолго до употребления алкоголя. Янтарная кислота, по словам врача, борется с отеками и задержкой жидкости в организме.

В Новый год могут случиться травмы. Для оказания экстренной помощи нужно положить в аптечку йод, перекись водорода, пластырь и охлаждающий спрей.