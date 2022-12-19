Здоровье 19 декабря 2022, 11:06 Врач рассказала, чем заменить вредные ингредиенты в новогодних блюдах Врач Татьяна Рыкалова: колбасу в оливье лучше заменить на отварную говядину

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Совсем скоро наступит Новый год, а значит все хозяйки уже тщательно продумывают, чем будут радовать своих гостей в новогоднюю ночь. Меню праздничного стола традиционно в большинстве случаев состоит из салатов, однако не всегда ингредиенты в этих блюдах будут нести пользу для здоровья, сообщила врач-диетолог Татьяна Рыкалова «Москве 24».

По словам специалиста, вредные ингредиенты в любимых блюдах вполне возможно заменить на полезные. Так, вместо колбасы в самом традиционном салате оливье следует добавить отварную говядину или индейку.

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По такому же принципу можно чуть изменить состав крабового салата и вместо крабовых палочек добавить в него отварные креветки. Кроме того, картошку во всех новогодних блюдах можно заменить на авокадо, а вместо вредного майонеза рекомендуется самостоятельно приготовить заправку для салатов.

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