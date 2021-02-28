Врач рассказала, чем заменить сахар без вреда для здоровья

Заменители сахара отличаются по составу и вкусовым качествам. Три из них являются наиболее безопасными и эффективными, заявила радио Sputnik врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Из натуральных заменителей она назвала эритрит и стевию, среди синтетических выделила сукралозу. Последняя — это «практически единственный сахарозаменитель, который во всем мире разрешен для употребления и беременным, и грудным детям», отметила медик.

Стевию, добавила Павлова, некоторые не любят из-за ее горьковатого травяного привкуса. С учетом этих претензий был разработан стевиозит.

«Хоть название какое-то химическое, ничего химического там нет, там просто удален этот горький привкус», — сообщила собеседница.

Она напомнила, что стевия в 300 раз слаще сахара, «поэтому буквально две капли на стакан воды или кофе — и получается очень сладко, некалорийно и без всякого влияния на углеводный обмен».

Ранее Павлова посоветовала бороться с лишним весом, не заедая стресс, а запивая его обычной водой. Это не приводит к нарушению пищевого поведения.