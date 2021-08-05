Врач рассказала, чем полезна сдача крови

Руководитель Городского центра детской трансфузиологии Морозовской ДГКБ, врач Дана Павлова рассказала ИА НСН, чем полезна сдача крови. Доноров она сравнила со спортсменами.

Врач пояснила, что, сдавая кровь, донор помогает не только другим, но и себе. Ведь перед забором крови он проходит обследование у врача, что помогает профилактике многих заболеваний.

«Это позволяет контролировать свое здоровье. Каждый раз, когда донор приходит на донацию, он проходит обследование, его осматривает врач. Это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, инфарктов в будущем. И профилактическая направленность для здоровья есть, и спортивная», — сказала Павлова.