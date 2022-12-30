30 декабря 2022, 17:57
Врач рассказала, чем опасны осложнения после гриппа
Осложнения после гриппа могут привести к инсульту или инфаркту
Осложнения после заражения гриппом могут привести к смертельному исходу. Об этом сообщила врач-иммунолог Зоя Скорпилева в беседе с Ura.ru.
По словам специалиста, возникшие осложнения после гриппа могут стать причиной инсульта, инфаркта и воспаления легких. Очень важно в период инфицирования поддержать свой организм.
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По данным сайта «Царьград», вакцина поможет защитить человека от тяжелых последствий заболевания.
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