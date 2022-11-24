Здоровье 24 ноября 2022, 16:40 Врач рассказала, чем опасно чрезмерное употребление йода для щитовидки

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Щитовидная железа является важнейшим органом выработки гормонов в нашем организме. Чрезмерное употребление йода способно вывести из строя все важнейшие процессы, об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Прием йода в качестве биологических добавок должен быть назначен исключительно врачом, иначе это будет чревато для функций работы щитовидной железы. При большом содержании йода в щитовидке может возникнуть гипертиреоз. «Мы можем спровоцировать даже у здоровой щитовидной железы нарушение ее функции именно в плане повышения ее функциональной активности», — подчеркнула врач.

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При ускоренных процессах в организме человек почувствует тремор, повышенное давление и учащенное сердцебиение. Игнорирование гипертиреоза может нести смертельную опасность.

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