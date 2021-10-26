Врач рассказал, какие продукты не стоит есть людям с больным сердцем

Людям, которые столкнулись с болезнями сердца, не стоит употреблять некоторые продукты. О том, от какой еды стоит отказаться сердечникам, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с Nation News.

По мнению врачей, рацион человека напрямую сказывается на работе его сердца. Соломатина отметила, что людям с сердечными заболеваниями стоит избежать соленой пищи.

«Прежде всего это соленые продукты. Всевозможные соления, а также продукты, где содержится скрытая соль — любые сосиски, колбаса, обработанное мясо, соусы, пельмени и бекон», — рассказала она.

При этом специалист подчеркнула, что большое количество соли содержится в черном хлебе. Здоровым людям стоит употреблять не больше пяти граммов соли в день, однако сердечникам стоит уменьшить это количество в половину.

«Далее — продукты богатые насыщенными жирами, это тугоплавкий жир, говяжий жир, свиной жир. Такие жиры особенно опасны окисленные», — добавила медик.

Кроме того, не стоит злоупотреблять сладостями. Глюкоза и сахар способны провоцировать воспалительные процессы, а также оседание плохого холестерина.