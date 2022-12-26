Здоровье 26 декабря 2022, 11:05 Врач рассказал, за какое количество времени организм может самостоятельно справиться с простудой Воспалительный процесс должен остановиться в течение одного дня

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Симптомы различных заболеваний в норме должны проходить в течение одного дня. Это является вариантом нормы и говорит о хорошей работе иммунной системы, сообщил врач Андрей Звонков в интервью радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, любой воспалительный процесс не должен длиться более одного дня. Если же болезнь не отступает за этот период, пару дней можно полечиться народными средствами или же чаем с малиной.

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В случаях, когда болезнь длится более трех дней, стоит обратиться к специалисту.

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