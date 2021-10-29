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    29 октября 2021, 09:54

    Врач рассказал, в каком случае может возникнуть послеродовая депрессия

    Акушер-гинеколог Семенова рассказала, что столкнуться с послеродовой депрессией может каждая десятая женщина

    Арина Бобкова

    Послеродовая депрессия — крайне неприятный симптом. В этот период женщина переживает массу негативных эмоций. При этом подвержена ей может быть каждая десятая молодая мать. Таким мнением поделилась акушер-гинеколог родильного дома № 1 Эльвира Семенова в беседе с argumenti.ru.

    Врач рассказал, в каком случае может возникнуть послеродовая депрессия

    По словам специалиста, такое состояние обусловлено гормональной перестройкой. После родов в организме возникает упадок эстрогена и прогестерона. В период беременности количество этих гормонов, наоборот, крайне высоко.

    «Через три дня они повышаются до „добеременного“ уровня, но у некоторых женщин нормализация уровня гормонов задерживается. Так, при отсутствии гормональной поддержки женщина испытывает эмоциональную опустошенность», — отметила врач.

    Перинатальный и репродуктивный психолог Елена Попова объяснила, что главным симптомом такого состояния является безразличие матери к новорожденному. Чтобы не столкнуться с послеродовой депрессией, стоит начинать работать с психологом еще на этапе планирования беременности. В таком случае шанс заболеть снижается к нулю, передали NEWS.ru.