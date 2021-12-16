Врач рассказал, в какое время лучше ужинать для снижения веса

Похудеть на шесть килограммов за 12 недель не прикладывая особых усилий возможно, если правильно подобрать время ужина. Таким мнением поделился британский врач-диетолог Майкл Мосли. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Express.

Специалист подчеркнул, что необязательно использовать специальные диеты, а также регулярно заниматься спортом. Для избавления от лишнего веса достаточно составить правильный распорядок дня. По его словам, отказаться от еды стоит за три часа до сна, а также избегать вечерних перекусов.

Мосли рассказал об исследовании, в котором приняли участие 82 женщины с избыточным весом. Респонденток поделили на две группы. Все они питались одними и теми же продуктами, однако часть женщин заканчивали питаться в 19:30.

«Через 12 недель обе группы похудели, но те, кто перешел на еду раньше вечером, потеряли в среднем около семи килограммов, по сравнению с менее чем с пятью килограммами у тех, кто ел поздно», — отметил специалист.