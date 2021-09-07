Врач рассказал, в каких случаях надо обращаться к врачу при икоте

Врач Сергей Черемушкин рассказал, что в некоторых случаях при икоте следует обратиться к врачу, передала «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что это касается ситуаций, когда икота длится слишком долго. В этих случаях причиной может быть заболевание, касающееся диафрагмального нерва.

«Причина может локализоваться как выше, так и ниже самой диафрагмы», — пояснил врач.

Для начала Черемушкин посоветовал сходить к терапевту.

Ранее врач-психиатр, заведующая Центром постстрессовых состояний и нарушений сна клиники «Семейный доктор» Ирина Коробкова рассказала гражданам, как быть, если плохая погода и слякоть на улице начинают влиять на настроение и вызывать негативные эмоции.

По ее словам, любой человек в солнечный день чувствует себя гораздо лучше. У этого есть физиологическое обоснование. Благодаря солнечному свету вырабатывается витамин D, который участвует в синтезе серотонина — одного из главных нейромедиаторов, регулирующих настроение. Особенно нехватку солнечного света ощущают люди, страдающие депрессиями.