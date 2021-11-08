Врач рассказал, в каких положениях лучше не спать

Врач-сомнолог Александр Калинкин рассказал, какие позы сна могут негативно сказываться на здоровье. Спать как на спине, так и на животе может быть опасно, передала «Вечерняя Москва».

В положении лежа на спине человек чаще храпит во сне, увеличивается риск апноэ — временной остановки дыхания. Особенно вредно спать на спине с высокой подушкой.

«Теперь доказали, что в некоторых случаях появляются риски развития сердечно-сосудистых и даже онкологических заболеваний. Известно, что положение сна на спине влияет на здоровье негативным образом вне зависимости от апноэ. Каковы механизмы этого воздействия — еще не совсем понятно. Возможно, если используется особенно высокая подушка, возникает сильный изгиб в районе шеи. Тогда в головном мозге может сформироваться венозный застой», — рассказал Калинкин.

Сон на животе также плохо влияет на организм — в таком положении возникает давление на внутренние органы. Из-за этого могут возникнуть проблемы с пищеварением.

На данный момент самым безопасным положением для сна считается положение лежа на боку. Однако и здесь есть «подводные камни»: не стоит спать на правом боку после плотного приема пищи.

«Желудок человека, который плотно поел и лежит на правом боку, оказывается слева вверху. Если у этого человека есть недостаточность клапана между пищеводом и желудком, возникает риск заброса желудочного содержимого в пищевод и даже в верхние дыхательные пути. Иногда кислота попадает даже в евстахиеву трубу, соединяющую ротовую полость и верхнее ухо», — рассказал врач.