Врач рассказал, в чем заключаются причины повышенного холестерина

Высокий уровень холестерина является актуальной проблемой для многих современных людей. При этом некоторые могут даже не догадываться о столь неприятном отклонении. Британский врач Дебора Ли рассказала, какие привычки могут спровоцировать его повышение. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Planet Today.

В первую очередь высокий уровень холестерина возникает из-за злоупотребления жирной пищей. По словам врача, следует сократить содержание жиров и трансжиров в своем рационе. Кроме того, негативно сказаться на уровне холестерина может частое употребление сладкого. Лучше всего употреблять не более 30 граммов сахара в день.

Курение же не только нарушает метаболизм, но и провоцирует накопление «плохого» холестерина. Также стресс и неактивный образ жизни значительно сказываются на уровне холестерина. Дебора Ли посоветовала больше времени уделять сну. По ее словам, на него стоит уделять более семи часов в день. В противном случае это может быть чревато накоплением холестерина.