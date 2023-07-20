Здоровье 20 июля 2023, 04:53 Врач рассказал, в чем польза регулярного секса для здоровья Гинеколог Тивари: регулярный секс уменьшает риск сердечных приступов и инсультов Unsplash

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Регулярная интимная близость положительно влияет на здоровье. Секс не только улучшает эмоциональное состояние, но и снижает риск инсультов. Об этом сообщила акушер-гинеколог Сонамм Тивари, написал портал HealthShots.

По словам врача, регулярная половая жизнь особенно необходима в зрелом возрасте. Секс уменьшает риск возникновения сердечных приступов.

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«Во время секса увеличивается частота сердечных сокращений, кровоток и потребление кислорода, что улучшает общее состояние сердечно-сосудистой системы», — отметила Тивари.

Она добавила, что интимная близость может улучшить сон, снизить стресс, а также укрепить мышцы тазового дна, что способствует лучшему контролю мочевого пузыря. Еще секс положительно влияет на иммунитет.

Ранее врач — акушер-гинеколог Екатерина Волкова рассказала, что утренний секс улучшает лимфоотток и уменьшает отеки.