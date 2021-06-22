Врач рассказал, в чем отличие индийского штамма коронавируса

В третьей волне эпидемии, нахлынувшей на Россию, виноват новый индийский штамм коронавируса. Как рассказала News.ru заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина, сейчас этот штамм обнаруживают у 90% заболевших.

У индийского штамма более короткий инкубационный период — он длится он двух до семи дней. Кроме того, новый штамм чаще поражает детей и молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет.

«Более того, у них он чаще вызывает тяжёлую форму. Пока никто не может точно сказать, с чем это связано», — сказала врач.

Вирус поражает не только дыхательную систему. Пострадать могут те органы, которые ослаблены у конкретного человека.

«Поражается и желудочно-кишечный тракт (это так называемая кишечная форма коронавируса). Она стала встречаться чаще. Поражается сердце — это явление перикардита. Какой орган будет поражен, зависит от сопутствующей патологии. Где были какие-либо проблемы, там и разовьется патологический процесс», — пояснила Паршина.

Она также отметила, что вакцинация помогает защититься от индийского штамма. Даже если произойдет заражение, болезнь пройдет в легкой форме.