Врач рассказал, в чем опасность модной обуви зимой

Терновой отметил, что мода в Россию приходит, как правило, из стран с более мягким климатом. В этом кроется большая опасность для стремящихся выглядеть модно россиян в зимний период. Ведь обувь, которая подойдет для носки на юге Франции, в Италии и южных штатах США, в нашем климате несет опасность.

Врач обратил внимание на популярность кедов как повседневной обуви. По его словам, многие продолжают носить такую обувь и в зимний период, что неминуемо ведет к переохлаждению.

«Есть кроссовки утепленные и с зимней подошвой, они подходят для зимы. Если мы говорим о холщовых кедах, то там нога будет переохлаждаться. Многие солдаты во время Первой мировой войны погибли именно из-за того, что у них не было хорошей обуви. На холоде сосуды сужаются, и потом может быть сильное нарушение кровоснабжения нижней конечности», — объяснил Терновой.

Он уточнил, что дело не только в тонком материале верхней части обуви, но и в толщине подошвы. Ведь продуваемый верх можно компенсировать термоносками. Без толстой же и рельефной подошвы на холоде появляться не стоит.

«Как определить зимние шины у машины? Есть шины гладкие гоночные, а есть с глубоким рисунком. На ботинках то же самое, — привел простую аналогию Терновой. — На летних туфлях подошва гладкая, а на зимних ботинках — рифленая».