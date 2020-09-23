Врач рассказал, употребление каких продуктов предотвращает облысение

Специалист отметил, что людям, которые склонны к облысению, необходимо включить в рацион авокадо. Он пояснил, что этот плод богат витамином Е, который защищает кожу головы. Помимо прочего, можно замедлить выпадение волос, если регулярно есть батат, сообщила «Газета.ru».

Дело в том, что этот овощ содержит бета-каротин, который превращается в витамин А. Он провоцирует выработку кожного сала, которое необходимо для защиты головы от сухости, внешних факторов и различных повреждений. Врач подчеркнул, что с помощью сбалансированной диеты можно восстановить рост волос, особенно если причиной их выпадения является некачественное питание.

Ранее диетолог Филипп Кузьменко развеял миф о диетических свойствах мармелада. Он отметил, что в этом продукте содержится большое количество сахара. По его словам, отличие мармелада от других сладких лакомств заключается только в том, что он «маскируется» под фруктовый продукт.