Врач рассказал, употребление каких продуктов на завтрак опасно для фигуры

Специалист посоветовала исключить из рациона каши быстрого приготовления. Она отметила, что такое блюдо в ежедневном меню может привести к ожирению. Уточняется, что каши резко повышают уровень сахара в организме. Это ведет к выработке гормона инсулина, который снижает сахар. По словам медика, из-за такого процесса в организме человек через маленький отрезок времени вновь почувствует голод.

Помимо прочего, Кононенко рекомендовала исключить из утреннего рациона хлопья и мюсли с молоком. Также вредны для здоровья организма бутерброды, тосты с джемом или шоколадной пастой, смузи и фреши. Они содержат простые сахара, которые легко усваиваются организмом, но еще и богаты фруктозой, пишет РИА ФАН.

Дело в том, что вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Кононенко заключила, что из-за этого человек тоже набирает лишние килограммы.