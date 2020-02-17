Врач рассказал, существует ли безопасная доза алкоголя

В пример Манукьян привел в пример человека, который каждый вечер выпивал слабоалкогольный напиток. Итог — цирроз печени.

Однако врач-терапевт, гастроэнтеролог-гепатолог, кандидат медицинских наук Петра Ткаченко не согласен с таким заявлением. Он сообщил, что существует тактичная доза алкоголя. Для мужчин это 30 граммов чистого этанола, для женщин — 20 граммов.

Ткаченко сказал, что лучше пить сухое натуральное вино. Он сообщил, что французы пьют каждый день. Но так как они употребляют вино и в нормальном количестве, они меньше русских рискуют здоровьем.