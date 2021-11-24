Врач рассказал, стоит ли менять питьевой режим зимой

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, нужно ли менять питьевой режим с наступлением зимы, а также расказал, какие напитки не подходят для утоления жажды в холодное время года. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik.

В холодное время года потребность в большом количестве воды снижается, поскольку у человека выделяется меньше жидкости с потом. Однако это не означает, что нужно существенно менять питьевой режим.

«Мы не говорим, что человеку необходимо снизить потребление воды, если у него нет заболеваний сердца или почек, при которых показано ограничение потребления жидкости. Воду человек пьет индивидуально, по ощущаемой потребности. Единственное пожелание — стараться чаще вспоминать о том, что вода нужна, держать ее в зоне видимости, под рукой», — сказал он.

При этом восполнять нехватку жидкости в организме лучше всего водой. Также можно пить ягодные морсы и чай без сахара, а вот молоко и соленые напитки для этих целей не подойдут совсем. Что касается минеральной воды, для утоления жажды подходит только столовая вода, а вот лечебная и лечебно-столовая может нанести вред здоровому человеку.

Также специалист отметил, что зимой лучше вообще не пить охлажденные напитки, поскольку они являются мощным фактором переохлаждения слизистых верхних дыхательных путей с последующим присоединением вирусной инфекции. Если вы все-таки выпили что-то холодное, надо запить горячим, заключил Гинзбург.